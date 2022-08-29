ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بإغراق زوجته عرفيا وصديقتها بمياه النيل بالجيزة، لمحاولة الأولى إفشاء سر زواجهما.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثتي سيدتين بمياه النيل بالقرب من كوبري عباس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، تزوج إحدى السيدتين عرفيا فحاولت إفشاء سر زواجهما، فتخلص منها بإغراقها في مياه النيل، وعند معرفة صديقتها بالأمر خشى المتهم من افتضاح أمره، فقام بقتلها أيضًا والتخلص منها في مياه النيل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.