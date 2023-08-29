القضاء الباكستاني يلغي حكما بالسجن بحق رئيس الوزراء السابق

نقضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم، الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق عمران خان رئيس الحكومة الأسبق، بعد اتهامه بالكسب غير المشروع.

وقالت حركة الإنصاف الباكستانية، التي يتزعمها خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه 3 سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة، وبالمقابل أيدت المحكمة منع خان من العمل السياسي لمدة 5 سنوات قادمة.

في سياق متصل، ذكر شعيب شاهين الناطق باسم المحامين، في تصريحات، أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح خان بكفالة، لكنها لن تفرج عنه لأنه محتجز على ذمة قضية واحدة أخرى على الأقل متهما فيها بتسريب أسرار الدولة.

وكانت محكمة ابتدائية باكستانية قضت في الشهر الجاري بسجن عمران خان رئيس الوزراء السابق ثلاث سنوات، بتهمة "الكسب غير المشروع" في قضية تتعلق بتلقيه هدايا من رؤساء دول إبان رئاسته الحكومة بين 2018، و2022.