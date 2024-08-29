 الفلبين تخطط لشراء 40 طائرة مع وصول الخلاف بينها وبين الصين إلى المجال الجوي - بوابة الشروق
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الفلبين تخطط لشراء 40 طائرة مع وصول الخلاف بينها وبين الصين إلى المجال الجوي

مانيلا - (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 10:55 ص

تعتزم الفلبين، شراء 40 طائرة مقاتلة متعددة المهام جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية، بحسب ما قاله وزير دفاعها جيلبرتو تيودورو، اليوم الخميس، في ظل الأعمال العدائية الأخيرة مع الصين في المجال الجوي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن وزير الدفاع قوله في جلسة استماع بالكونجرس بشأن ميزانية وزارته المقترحة لعام 2025: "قررنا أن تكون عمليات الشراء من أجل القدرات التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا".

وقال تيودورو، إنه من أجل الحصول على أحكام دفاعية موثوقة، فإن الحد الأدنى بالنسبة لنا سيكون 36 طائرة، بما يعادل سربا ونصف السرب، بالإضافة إلى أربع طائرات احتياطية.

جدير بالذكر أن مانيلا تسعى لتعزيز قوتها الجوية، في الوقت الذي وصلت فيه التوترات مع بكين إلى المجال الجوي فوق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

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