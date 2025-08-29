سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواجه مستشفى شهداء الأقصى، المرفق الطبي المركزي وسط قطاع غزة، أزمة خطيرة جراء ضعف حاد في توفر التيار الكهربائي ما يهدد حياة المرضى والجرحى بداخله.

جاء ذلك في بيان صدر عن المستشفى، الذي قال إنه يقدم خدماته الطبية والرعاية الصحية الطارئة والأساسية لما يقارب من مليون إنسان وسط قطاع غزة.

وتابع البيان، أن المشفى يعاني من "أزمة حادة وخطيرة جراء ضعف التيار الكهربائي بشكل كبير، إثر تعرض مولداته الكهربائية الرئيسية للتلف المتكرر بفعل الضغط المستمر وظروف التشغيل القاسية".

وأوضح أن المستشفى يعمل حاليا بـ"مولدين اثنين أحدهما متوسط القدرة والآخر صغير، لا يلبيان الحد الأدنى من احتياجات التشغيل المتواصل للأقسام الحيوية كغرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال".

وأطلق البيان، نداء عاجلا لتوفير مولد كهربائي لإنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى في مستشفى شهداء الأقصى.

ولفت إلى استعداد المشفى لشراء أي مولد كبير (بقدرة 400 كيلو فولت أمبير)، لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

وبشكل متكرر، تشير وزارة الصحة بغزة إلى نقص المولدات الكهربائية المزودة للمستشفيات والمرافق الطبية بالطاقة اللازمة لعمل الأقسام الحيوية وثلاجات حفظ الدماء، فضلا عن نقص قطع الغيار اللازمة لصيانة ما يمكن صيانته جراء الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر ومنع إدخال تلك القطع اللازمة.

كما تشكو وزارة الصحة من نقص في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الأمر الذي يحول دون قدرتها على توفير العلاج اللازم والمناسب للجرحى والمرضى.

ويتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أشهر الإبادة إلحاق الضرر بالمنظومة الصحية في قطاع غزة من خلال استهداف الطواقم والمرافق الطبية والمستشفيات ومركبات الإسعاف، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية.

ولأكثر من مرة، حذرت مؤسسات أممية من خطر انهيار القطاع الصحي بغزة في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد وتداعيات ذلك على حياة المرضى والجرحى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.