البحيرة: إزالة 22 تعديا على أملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف حملات الإزالة بكل مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، في إطار خطة الدولة لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة القانون.

وأسفرت الحملات، المكثفة التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، اليوم السبت، عن إزالة 22 تعديا شملت 20 حالة تعدٍ على مباني أملاك الدولة بإجمالي مساحة 5873 مترًا مربعًا، وحالتين تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 13.7 سهمًا.

وأكدت محافظ البحيرة، أن الدولة ماضية بكل حسم في مواجهة التعديات، ولن تسمح بأي تجاوز على أراضيها أو المساس بالرقعة الزراعية.

وأشارت إلى أهمية التنسيق الكامل بين جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية؛ لضمان تنفيذ المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استمرار الحملات المكثفة للقضاء على جميع صور التعدي، حفاظًا على حقوق الدولة.