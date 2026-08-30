كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن إمكانية حصول النادي الأهلي على عائد مالي إضافي من صفقة انتقال مهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة، في ظل وجود بنود مرتبطة بمشاركاته وأرقامه مع الفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي حصل بالفعل على 1.5 مليون يورو مقابل انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، إلا أن القيمة الإجمالية للصفقة قد ترتفع خلال الفترة المقبلة، وفقًا لعدد من البنود المتفق عليها بين الناديين.

وأشارت «سبورت» إلى أن الأهلي يمكنه الحصول على مبالغ إضافية مرتبطة بعدد مشاركات حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول لبرشلونة، إلى جانب عدد الأهداف التي سيتمكن اللاعب من تسجيلها بقميص النادي الكتالوني.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، قد تسهم هذه البنود في رفع إجمالي المقابل المالي الذي يحصل عليه الأهلي من الصفقة إلى 5 ملايين يورو، حال تحققت الشروط المرتبطة بمشاركة اللاعب وتسجيله للأهداف مع الفريق الأول.

وكان حمزة عبد الكريم قد تواجد على مقاعد بدلاء برشلونة خلال أول جولتين من منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه لم يحصل على فرصة الظهور للمرة الأولى مع الفريق الأول حتى الآن.

ويأتي ذلك بعدما لفت المهاجم الشاب الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، حيث ظهر بصورة جيدة مع برشلونة خلال المباريات الودية، وتمكن من تسجيل 3 أهداف، ليحجز مكانه ضمن حسابات الفريق الأول.

ويترقب الأهلي خلال الفترة المقبلة مشاركات حمزة عبد الكريم مع برشلونة، في ظل إمكانية زيادة العائد المالي من الصفقة، حال نجاح اللاعب في تحقيق البنود المتفق عليها بين الناديين.