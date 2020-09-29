عليا الوفد تقرر الطعن على القائمة الوطنية «من أجل مصر»

قال مصدر بالهيئة العليا لحزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب قررت خلال إجتماعها مساء أمس الإثنين، إلغاء قرار رئيس الوفد بدعوة الهيئة الوفدية للإجتماع يوم ١٦ أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر للشروق، أن الهيئة العليا قررت تكليف السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوي بالإعداد لإجراءات انتخاب رئيس جديد للوفد بعد عرضها على الهيئة العليا.

وتابع:" سيتم الطعن على القائمة الإنتخابية لمخالفتها قرار الهيئة العليا بإنسحاب حزب الوفد من الإنتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن الهيئة العليا لحزب الوفد في حالة إنعقاد دائم.

من جهته، قال النائب محمد عبده عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنهم سيقدمون الطعن على أسماء الوفديين بالقائمة الانتخابية "من أجل مصر" صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لمخالفتها قرار الهيئة العليا للحزب الذى قررت فيه الإنسحاب من القائمة.

وأضاف عبده للشروق، أن اجتماع الهيئة العليا مساء أمس حضره 25 عضوا، والهيئة في حالة انعقاد دائم لاتحتاج إلى حضور أغلبية النصاب القانوني لأنها فى حالة إنعقاد دائم.

وكان رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبوشقة، قرر دعوة الهيئة العليا للإجتماع بعد الأربعاء المقبل، معلنا عدم استكمال مدته حرصا منه على سلامة وبنيان بيت الأمة، واعتبار منصب رئيس الحزب خالياً من يوم 17 أكتوبر 2020.

وأشار أبو شقة فى قراره، إلى تكليف السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقاً لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية

وقال أبو شقة فى قراره:" إنه بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب قرر دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر:

1 - عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالى والسياسى عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.

2 - موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب.

3 - اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف السيد الأستاذ فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.