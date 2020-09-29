ترامب يصل إلى كليفلاند لإجراء أول مناظرة مع بايدن

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إلى كليفلاند لإجراء أول مناظرة مع منافسه على المقعد الرئاسي جو بايدن، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء اليوم الثلاثاء.



وتتجه أنظار عشرات الملايين من الأمريكيين، مساء الثلاثاء، إلى أول مناظرة تلفزيونية بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن في مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو.



وسيتواجه الخصمان على مدى 90 دقيقة في مناظرة يديرها الصحافي في قناة فوكس نيوز كريس والاس، ومن المتوقع أن تشمل المناظرة التلفزيونية عدة ملفات من بينها؛ فيروس كورونا والمحكمة العليا والقضايا العرقية وأداء المرشحين وكذلك نزاهة الانتخابات.