يرصد القمر البدر لشهر صفر الحالي بسماء الوطن العربي باتجاه الأفق الشرقي مع غروب الشمس بعد غد الخميس الأول من أكتوبر، ويسمى في هذا الوقت من السنة "قمر الحصاد".

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة -في بيان أصدره اليوم الثلاثاء- "إن قمر الحصاد سيقع في لحظة الاكتمال ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة التاسعة و4 دقائق بتوقيت جرينتش، ويكون قد قطع نصف مدارة حول الأرض ويبقى مشاهدا بقبة السماء إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة".

وأضاف أن "بدر الحصاد" ليس القمر السوبر أو العملاق كما يعتقد البعض، لكنه هو بدر القمر التالي لذروة الخريف أى الذي يأتى بعد يوم الاعتدال الخريفى، موضحا أن مصطلح "قمر الحصاد" استخدم لعدة سنوات، وهو تسمية شعبية تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إلى جانب أنه في شهري سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريب إلى وقت غروب الشمس لعدة ليال على التوالي في وقت مرحلة البدر المكتمل بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

ولفت إلى أنه من المعروف أن كل قمر بدر يشرق مع وقت غروب الشمس، وفي المتوسط يشرق القمر في اليوم التالي متأخرا بحوالي 50 دقيقة، وهذا يحدث كل يوم، ولكن في شهري سبتمبر وأكتوبر فإن الزاوية الضيقة لدائرة فلك البروج مع الأفق تجعل القمر يشرق مبكرا عن المتوسط في خطوط العرض الشمالية.

وتابع: "في خطوط العرض الوسطى الشمالية بدلا من شروق القمر متأخرا 50 دقيقة في الأيام بعد البدر المكتمل، فإن القمر الأحدب المتناقص سيشرق متأخرا بحوالي 35 دقيقة فقط لعدة أيام على التوالي، في حين أن المناطق الواقعة بخطوط العرض الأبعد القريبة من الدائرة القطبية الشمالية فإن القمر يشرق متأخرا بحوالي 15 دقيقة لعدة أيام".

وأكد أن هذا الأمر كان يعتبر مهما في أوقات قديمة بالنسبة للمزارعين الذين يحصدون محاصيلهم، حيث لم يكن هناك فترة طويلة من الظلمة بين غروب الشمس وشروق القمر لعدة ايام بعد البدر المكتمل ما يعني أن المزارعين كانوا يعملون في الحقول وجني المحاصيل تحت ضوء القمر، ومن هنا جاءت تسمية "قمر الحصاد".