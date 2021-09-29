التنمية المحلية: فرض حماية على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مجددًا

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ هناك حملات يومية لإزالة التعديات على أراضي الدولة من قِبل أجهزة المحافظات، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أن هناك متابعة مستمرة لمنع أي تعدٍ جديد أو على الأراضي المستردة.

وأشار إلى أنّ الأرض التي يتم استيرداها تُفرَض حماية عليها، بما في ذلك خلال الإجازات والعطلات اليومية، مع إزالة أي تعدٍ جديد بكل الحسم والحزم.

وأوضح أن المتعدي على الأراضي الزراعية يُحال للنيابة العسكرية شأنه شأن التعدي على نهر النيل، لافتًا إلى أنّه يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم وإزالة التعدي على نفقة مرتكبه.

وأفاد متحدث التنمية المحلية، بأنّ هذه الإجراءات تخص التعدي على أراضي الدولة، لكنّه أوضح أنّ التقنين يتم في مخالفات البناء على الملكية الخاصة.