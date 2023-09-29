مصطفى قمر عن دخول ابنته الوسط الفني: ثقافتي الشرقية وتربيتي تحتم بعض التحفظات

قال الفنان مصطفى قمر، إنه يعزى إلى أغنية «سكة العاشقين»؛ صناعة اسمه ونجوميته على الساحة الغنائية والفنية في الوطن العربي.

وأبدى خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «تفاعلكم» عبر شاشة قناة «العربية» مساء الخميس؛ إعجابه الشديد بنجاحه على صعيد التلحين الغنائي، قائلا: «أنا عملت شوية ألحان؛ أنا فرحان بنفسي آوي، على سبيل المثال سكة العاشقين، الليلة دوب ، ورمش عينه، على كيفك لإيهاب توفيق، يمامة شاردة لعلي الحجار».

ورفض الرد على اتهامات البعض، بشأن محاولته فرض نجله الفنان الشاب تيام قمر على الساحة الفنية ساخرا بالضحك قائلا: «هذه إجابتي»، لافتا إلى عدم رفضه دخول ابنته مجال التمثيل حال امتلاكها الموهبة الفنية وإبداء رغبتها في ذلك.

وأوضح أن لديه بعض التحفظات على مشاركة ابنته الفنية، قائلا: «لا أستطيع أن أقف أمام رغبتها، لكن البنت تحتاج رعاية من أول لبسها لتواجدها بمواقع التصوير، وأشياء كثير، نحن نعيش في مجتمع شرقي، وثقافتي وتربيتي تحتم عليَ أن لازم بنتي تكون في هذا المربع والإطار ومتخرجش منه، ولازم لما حد يطلب بنتي يختارها على هذا الأساس اللي اخترت به زوجتي».

ورد على تساؤل حول مدى مساهمة وسامته في المساعدة على ذيوع شهرته وصناعة نجاحه، قائلا: «اعتقد 20% و80% للغناء»، كاشفا عن رغبته بشأن تمنية غناء بعض الأغاني لمطربين آخرين مثل أغنية «يلا» للمطرب محمد حماقي، «تملي معاك» للفنان عمرو دياب.