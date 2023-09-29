مسؤول إندونيسي: نتوقع وصول سياح هنود تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس نيباه

أكد رئيس الخدمة الصحية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في جزيرة "بالي" الإندونيسية، آي وايان ويديا على ضرورة توقع وصول سياح هنود، الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس "نيباه" إلى الجزيرة.

وأضاف ويديا، في مدينة "دنباسار" اليوم الجمعة: "حاليا فيروس نيباه متفش في الهند. يجب أن نتوقع قدوم سياح، يعانون من أعراض الإصابة بفيروس نيباه من الهند إلى بالي. يمكن أن نأخذ عينات من دمهم وإجراء الفحص الوبائي (بي.إي)، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وفيروس "نيباه" هو فيروس حيواني المنشأ تنقله الخفافيش ويسبب عدوى فيروسية في البشر وحيوانات أخرى. وعدوى الفيروس تسبب معدل وفيات مرتفعا.

وفي البشر، يمكن رؤية أعراض الإصابة بفيروس "نيباه" في متلازمة الحمى الحادة العضوية، المصحوبة بأعراض تنفسية حادة وانخفاض الوعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن خدمة السياحة في بالي في الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين أن السياح الهنود، احتلوا المركز الثاني بين أكبر عدد من السياح الأجانب، الذين زاروا بالي، حيث بلغ عددهم 288 ألفا و873 .

وبسبب انتشار فيروس "نيباه" في الهند، حثت الحكومة الإقليمية على الفور أصحاب المصلحة المعنيين على اتخاذ إجراءات الوقاية.