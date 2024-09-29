طوكيو تطلق تطبيق مواعدة يستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة معدل المواليد

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أطلقت حكومة طوكيو تطبيق مواعدة جديد للهواتف الذكية يستخدم الذكاء الاصطناعي للتوفيق بين الأشخاص الذين لديهم جدية في الزواج بناء على قيمهم.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن التطبيق الذي يعرف باسم "طوكيو إنموسوبي"، يستهدف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين يعيشون في العاصمة اليابانية أو يتنقلون إليها.

ويخضع المستخدمون لمقابلة عبر الإنترنت عند التسجيل، ويجب عليهم أيضا تقديم هوية شخصية وصور ووثائق تثبت دخلهم وحالتهم الاجتماعية لضمان الأمان على المنصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع لزيادة معدل المواليد المتناقص في اليابان، وتهدف حكومة العاصمة إلى تقديم الدعم للعزاب والعائلات في مراحل مختلفة من حياتهم.

وقال أحد المسؤولين في حكومة العاصمة:"هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الزواج ولكن لم يكن لهم سعي فعال لإقامة علاقات". وأضاف: "نريد مساعدتهم في اتخاذ الخطوة الأولى".