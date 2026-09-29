أكثر من 5 آلاف طالب يختتمون رحلة الاكتشاف العلمي في احتفالية العلوم بمكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات احتفالية العلوم 2026، التي نظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب على مدار 3 أيام، تحولت خلالها ساحة الحضارات «البلازا» إلى مساحة مفتوحة للاكتشاف والتجربة والتعرف على أسرار الكون والعلوم.

وأقيمت الاحتفالية، وفق بيان اليوم الثلاثاء، هذا العام تحت شعار «ابدأ رحلة الاكتشاف.. الكون أقرب مما تظن»، وركزت فعالياتها على علوم الفضاء والكون، من خلال التعرف على الكواكب والنجوم والأقمار وأطوار القمر، إلى جانب خصائص الكواكب وأغلفتها الجوية، وموضوعات علم الكونيات وعلم الأحياء الفلكي، والبحث في احتمالات وجود حياة خارج كوكب الأرض.

وشهدت الاحتفالية تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، من خلال مجموعة من الأنشطة والتجارب العلمية التي قدمت المفاهيم العلمية بصورة مبسطة وتفاعلية، بما يسهم في تشجيع النشء والشباب على البحث والاستكشاف وربط المعرفة العلمية بالتجربة والمشاهدة.

ووجهت مكتبة الإسكندرية الشكر إلى المهندسة هناء حنفي، مدير مركز القبة السماوية العلمي، وفريق عمل المركز، على جهودهم في تنظيم الاحتفالية وخروجها بهذه الصورة، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به المركز في نشر الثقافة العلمية وتشجيع الطلاب على اكتشاف العلوم.

وتأتي احتفالية العلوم ضمن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي شهدتها مكتبة الإسكندرية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي بدأت بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في شهر يوليو، ثم مهرجان الصيف الدولي للفنون في أغسطس، بالتزامن مع إقامة أول معرض للفنون التشكيلية، والذي استمر خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مرورًا بمؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، وصولًا إلى احتفالية العلوم 2026، في إطار برنامج متواصل من الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية التي تقدمها المكتبة لجمهورها.