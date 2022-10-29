ضبط سائق يؤدي حركات استعراضية معرضا حياة المواطنين للخطر بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق سيارة في الجيزة لقيامه بحركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وكان تم رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكي" يقوم بحركات استعراضية بالسيارة قيادته أثناء سيره في منطقة هضبة الأهرام بالجيزة مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.