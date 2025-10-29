دراسة: الطاقة الشمسية تسهم في خفض أسعار الكهرباء في ألمانيا

أظهرت دراسة حديثة أن التوسع المتزايد في إنتاج الطاقة الشمسية أدى إلى انخفاض أسعار الكهرباء في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا للدراسة التي أجراها مكتب الاستشارات "إينرفيس" بتكليف من الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية، فإن سعر بورصة الكهرباء كانت ستكون أعلى بنسبة 15% العام الماضي لولا مساهمة الطاقة الشمسية.

وأشارت الدراسة إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية خفضت فواتير الكهرباء للمستهلكين والشركات والقطاع الصناعي بمليارات اليورو سنويا – مع تزايد هذا الأثر بمرور الوقت.

وبحسب الدراسة، فإن مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهروضوئية تتميز بتكاليف إنتاج منخفضة.

وفي ضوء نتائج الدراسة، دعا الاتحاد إلى عدم تقليص الدعم المخصص لمشروعات الطاقة الشمسية، محذرا من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع كبير في معدلات تركيب الأنظمة الكهروضوئية.

وفي المقابل، أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه نيتها وقف الدعم عن أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة، مبررة ذلك بأن هذه الأنظمة أصبحت مجدية اقتصاديا للمستهلكين حتى دون دعم حكومي. غير أن القرار لم يُعتمَد بعد داخل الائتلاف الحاكم.

ويحصل من يُولِّد كهرباء من الطاقة الشمسية على سطح منزله ويغذي بها الشبكة العامة على تعريفة ثابتة لمدة 20 عاما عن كل كيلووات/ساعة يتم إنتاجه.

من جانبه، أكد كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد، أن الحفاظ على الأثر الإيجابي للطاقة الشمسية في خفض الأسعار يتطلب استمرار التوسع في أنظمة الطاقة الكهروضوئية وفق المسار المستهدف قانونا، مشددا على أهمية توفير أطر تنظيمية مستقرة لضمان ذلك.