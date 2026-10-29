رومانيا ضيف شرف الدورة الـ11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

- عروض رومانية وماستر كلاس وندوة فكرية وتكريم ديانا لازار

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن اختيار رومانيا ضيف شرف الدورة الحادية عشرة من المهرجان في احتفاء خاص بتجربتها المسرحية، يجمع بين العروض الفنية واللقاءات الفكرية والتكريمات، ويفتح آفاقا جديدة للتواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين المسرحيين المصريين والرومانيين، ويقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.

ويأتي اختيار رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة تقديرا لما يمتلكه المسرح الروماني من تاريخ عريق وحضور فني مؤثر، ورغبة من المهرجان في تقديم تجربة ثقافية ثرية لجمهوره وضيوفه، من خلال إلقاء الضوء على ملامح التجربة الرومانية، وما تشهده من تطورات واتجاهات معاصرة.

وتتعدد مظاهر الاحتفاء برومانيا خلال الدورة الحادية عشرة؛ حيث تشارك بمسرحية "Puzzle" ضمن مسابقة العروض الكبرى، لتقدم للجمهور إحدى تجارب المسرح الروماني المعاصر، إلى جانب عرض روماني آخر عبر الإنترنت بعنوان "Beyond Forgetting"، بما يتيح التعرف على تنوع التجارب المسرحية الرومانية وأساليبها الفنية.

كما يتضمن البرنامج إقامة ماستر كلاس للفنان قسطنطين كرياك (Constantin Chiriac)، مؤسس ورئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، لإتاحة الفرصة أمام الشباب والمسرحيين للاستفادة من خبراته وتجربته في إدارة أحد أبرز المهرجانات المسرحية الدولية، إلى جانب تنظيم ندوة خاصة للاحتفاء بالمسرح الروماني، تناقش ملامح تجربته وتطوراته، وتفتح مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبله.

ويكرم المهرجان الفنانة الرومانية ديانا لازار (Diana Lazar)، باعتبارها أفضل شخصية دولية، تقديرا لمكانتها وإسهاماتها، ضمن برنامج التكريمات الذي يحتفي بالشخصيات المؤثرة في المشهد المسرحي الدولي.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البُعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة، كما يقام المهرجان برعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة سهير المرشدي، تقديرا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.