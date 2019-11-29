فوز «كانال بلس» و«بي إن سبورتس» بحقوق بث دوري أبطال أوروبا

فازت شبكتا قنوات "كانال بلس" الفرنسية، و "بي إن سبورتس" القطرية، بحقوق بث دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم، بدءا من 2021 حتى 2024، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن هذه المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها حيث أن المسألة لا تزال قيد السرية، إن الشركتين دفعتا حوالي 375 مليون يورو (412 مليون دولار) لكل موسم من أجل الفوز بحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا.

وبحسب المصادر، ستذيع "بي إن سبورتس" 104 مباريات و"كانال بلس" 34 مباراة.

وتحرم الصفقة شركة "ألتيس يوروب إن في"، صاحبة حقوق البث حاليا، من هذه الحقوق الرياضية الثمينة.

وكانت "ألتيس يوروب إن في" فازت بحقوق بث البطولة الأوروبية عقب تغلبها على شركة "فيفاندي إس إيه" التابعة لشبكة قنوات "كانال بلس"، ودفعت نحو 370 مليون يورو مقابل الموسم.