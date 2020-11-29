هونج كونج: تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، بواقع 109 بعدوى محلية و6 حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 6238 حالة.

وقالت رئيس فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانغ شوك-كوان" -في تصريح اليوم- إن 62 من بين حالات الإصابة المحلية مرتبطة بنادي للرقص تسبب حتى الآن في 479 إصابة منذ اكتشاف أول إصابة به الأسبوع الماضي، و24 حالة مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن حالات الإصابة المسجلة مؤخرا تظهر أن موجة التفشي الحالية بالمنطقة أشد مقارنة بسابقتها في يوليو الماضي.

وأضافت كوان أنه تقرر تعليق الدراسة في المدارس لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الأساسية والثانوية حتى بداية عطلة عيد الميلاد، لافتة إلى أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة "هونج كونج" يقف عند 109 حالات، فيما لا يزال 642 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 11 في حالة حرجة.