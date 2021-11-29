ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بأكثر من التوقعات

تظهرت بيانات نشرت اليوم الاثنين ارتفاعا المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وارتفع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن الشهر الماضي بنسبة 5ر7% إلى 2ر125 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 4ر2% إلى 5ر116 نقطة في سبتمبر الماضي، بحسب البيانات المعدلة للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي. بنسبة 1%، بعد تراجعها بنسبة 3ر2% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وارتفع مؤشر المبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ كانون ديسمبر الماضي لكنه مازال أقل بنسبة 4ر1% عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.