محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشوارع زغلول والتحرير ومراد والرماية

ويوقع غرامة على الشركة المسئولة عن النظافة بالعمرانية الشرقية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال جولاته الميدانية المفاجئة للوقوف على الحالة العامة للنظافة والإشغالات، ونسب تنفيذ المشروعات المخطط لها ضمن الخطة الاستثمارية بأحياء العمرانية والطالبية وجنوب والهرم والدقي، حيث اطلع على أعمال رصف القطاع من شارع الهرم حتى كوبري فيصل الواقع أسفل محور الفريق كمال عامر، والذي تم البدء في وضع طبقة الدقشوم به تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت بالطريق.

ووجه محافظ الجيزة، في بيان، اليوم الاثنين، رئيس حي العمرانية وإدارة التفتيش والرصد الميداني بتوقيع غرامة مشددة على شركة النظافة المسئولة عن قطاع العمرانية الشرقية، وذلك لعدم الالتزام بتنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه، مكلفا بمتابعة يومية لإداء كل الشركات العاملة في جمع المخلفات وتقييم دوري لأدائهم.

وحرص المحافظ على معاينة مشروع رصف وتطوير شارع زغلول بحي الهرم والذي يعد أحد المتفرعات الهامة المؤدية لمحور أنور السادات وموازي لطريق المنصورية، مشددا على مديرية الطرق بالانتهاء من كل الأعمال المتبقية في أسرع وقت.

وشدد على رئيس حي الهرم بتكثيف حملات منع سير مركبات التوك توك بمحور أنور السادات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، معاينًا نسب استكمال أعمال رفع كفاءة أرصفة المشاه بمحيط ميدان الرماية ومنطقه حدائق الأهرام القديمة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال وعلى أكمل وجه وفقا للمواصفات المحددة، خلال تفقده لأعمال رفع كفاءة شارعي التحرير ومراد بأحياء الدقي وجنوب، مؤكداً ضرورة إنجاز نسب الأعمال لتلك المحاور لأهميتها بين أعمال تطوير محاور الحركة المرورية بالمحافظة.