قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن متحور «أوميكرون» لم يرصد في مصر حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن إجراءات الدولة للتعامل معه معتمدة على تسجيل عدد إصابات أقل؛ لاستيعاب أي زيادة في عدد المرضى على مستوى المستشفيات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن الأطفال لا يشكلون خطورة عالية على أنفسهم عند الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا إن صورة المرض بسيطة والوفاة نادرة بين الأطفال لو أصيبوا بـ«كوفيد - 19».



وأشار إلى أن الهدف من تلقيح الفئة العمرية ما بين 18 إلى 12 عامًا ضد فيروس كورونا هو اكتساب مناعة جيدة حتى لا يصابون بالفيروس وينقلون العدوى إلى عدد أكبر من المواطنين، مؤكدًا أن حصول تلك الفئة على اللقاح اختياري.



وشدد على أهمية الحذر والحيطة في التعامل مع فيروس كورونا، لافتًا إلى أن «حصول الأطفال على اللقاح محاولة لإنقاذ المجتمع ككل، وإضعاف نشاط الفيروس، وتقليل عدد الإصابات والحمل على المستشفيات، والدخول للرعاية والاحتياج للتنفس الصناعي والأكسجين، وخاصة أن مصر في قمة الموجة الرابعة للفيروس».