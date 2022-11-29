أكد السفير البولندي لدى القاهرة ميهاو وابيندا، مساء الثلاثاء، أن هذا العام كان بالغ الأهمية للعلاقات السياسية بين بولندا ومصر، حيث قام أندچيه دودا، رئيس بولندا، في مايو الماضي، بزيارة دولة إلى مصر وكانت هذه أول زيارة على مستوى رئيس الدولة بين البلدين منذ عام 2008.

وقال وابيندا، خلال مؤتمر بمقر سفارة بولندا بالقاهرة، إن المحادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت مثمرة، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات. وخلال إقامته في القاهرة، أتيحت للرئيس البولندي أيضا فرصة لقاء شخصيات مصرية بارزة مثل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأشار إلى مشاركة الرئيس دودا في مؤتمر المناخ "كوب 27" مؤخراً في شرم الشيخ، مؤكداً على أهمية قضية التغيرات المناخية وتقديره للجهود المصرية للمساهمة في التوصل إلى اتفاق مرضٍ.

وأكد أن الحوار السياسي المثمر لايزال مستمرًا على مستوى العمل، ففي سبتمبر الماضي زار مساعد وزير الخارجية إيهاب نصر العاصمة وارسو لإجراء مشاورات سياسية، وهي فرصة رئيسية تتاح سنويًا لمناقشة جميع المسائل السياسية وغيرها من القضايا بين البلدين.

وتابع: نخطط لإعادة إطلاق التعاون البرلماني حيث سيزور وفد البرلمان البولندي مصر الشهر المقبل، ويشارك في معرض فوود أفريكا (Food Africa).

واعتبر أن التحدي الأكثر إلحاحا بالنسبة لبولندا ومصر أيضًا، هو الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا، مضيفاً: هذا هو موضوع مناقشاتنا مع الشركاء المصريين، بدءاً بزيارة مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، التي ضمت وزير الخارجية سامح شكري إلى وارسو في أبريل الماضي.

وشدد السفير البولندي على دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا مع الحرص على العمل من أجل تقليل أزمة الغذاء التي تسببها روسيا.

وقال السفير البولندي إن ماتيوش مورافيتسكي، رئيس وزراء بولندا، أعلن مؤخراً أن بولندا ستقدم 20 مليون يورو لتمويل إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط.

ومضى قائلاً: تنتمي مصر إلى مجموعة شركائنا التجاريين الرئيسيين في شمال أفريقيا. وبلغ التبادل التجاري بين بلدينا العام الماضي 725 مليون دولار أمريكي.

وتابع: تشير البيانات الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام إلى أن التبادل التجاري ينمو. ووفقا للبيانات الحالية بين يناير وسبتمبر 2022 بلغ التبادل التجاري الثنائي 586 مليون دولار أمريكي.

وتحدث السفير عن المنتجات البولندية الرئيسية المصدرة إلى مصر مثل المعدات الميكانيكية والكهربائية والمركبات وقطع غيار السيارات والمنتجات ذات المنشأ النباتي ومنتجات الصناعة الكيميائية والمنتجات المعدنية الأساسية والمنتجات الورقية. أما المنتجات الرئيسية في الاستيراد هي المنسوجات والمنتجات ذات الأصل النباتي والبلاستيك والسلع المصنوعة من المعادن الأساسية.

كما تناول الأنشطة التي تمت مؤخرا بين البلدين، حيث شارك وفد أعمال مكون من 20 رائد أعمال بولندي يرافقه الرئيس في منتدى الأعمال الذي نظم بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية. وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات ثنائية للتعاون الاقتصادي والبحوث الزراعية والتعاون بين وكالات الاستثمار.

وقال السفير البولندي إن وفدا من الشركات المصنعة للأنابيب الفولاذية الملحومة والهياكل الفولاذية المختلفة المستخدمة في قطاعات الغاز والنفط والوقود والسيارات والأغذية التقى الاسبوع الماضي مع مسؤولي إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. وكان الغرض من الزيارة تقييم فرص الاستثمار في مصر وإقامة تعاون مع الشركاء المحليين.

وعلى صعيد السياحة، قال السفير وابيندا إن يونيو الماضي شهد إعادة إطلاق رحلات الربط مع خمسة أيام في الأسبوع وذلك بين عواصم البلدين التي تديرها شركات الطيران البولندية LOT.

وفي المجال الثقافي، قال السفير البولندي إن النائب الأول لوزير الثقافة والتراث القومي البولندي ياروسلاف سيلين قام بزيارة مصر في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، بمناسبة الحدث الأبرز في السنوات الأخيرة في مجال العلاقات الثقافية البولندية المصرية وهو حفل افتتاح معرض الفنانين والرسامين البولنديين الجنود في مصر 1941-1946 في متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الذي أقيم في 21 نوفمبر.

وخلال عام 2022، قدمت رئيسة المركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط البروفيسورة آنا وودزينسكا استشارات جوهرية في معرض المملكة القديمة في المتحف المصري الكبير في الجيزة.

وفي الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، ينظم المركز الوطني للدعم الزراعي جناحًا وطنيًا خلال معرض الأغذية الدولي للأغذية في أفريقيا. وستقدم 19 شركة بولندية من الصناعة الزراعية والغذائية عرضها للتصدير على المنصة. وتخطط المنظمة البولندية للجمع بين المشاركة في المعرض والأنشطة الإضافية التي تروج للعرض البولندي الذي تقدمه الشركات المشاركة، بما في ذلك تنظيم اجتماعات عمل مع الشركاء المصريين.

وفي 10 ديسمبر، سيقام حفل موسيقي بعنوان "روائع القرن 20- أمسية من الأساتذة البولنديين"، يتكون من أعمال لمؤلفين بولنديين بارزين للموسيقى الكلاسيكية في أوبرا القاهرة. وستقوم أوركسترا دار الأوبرا المصرية بأداء المقطوعات الموسيقية بمشاركة عازفة البيانو البولندية الشهيرة ماريولا سينياوا-بوشالا، التي ستعزف الدور المنفرد للبيانو في "كونشيرتو البيانو".