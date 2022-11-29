سفينة إنقاذ ألمانية تتجه إلى الساحل الليبي رغم تحذيرات إيطاليا

يطلق رجال الإنقاذ البحري الألمان، التابعون لمنظمة "إس أو إس هيومانيتي"، مهمة الإنقاذ التالية في البحر المتوسط رغم خلافهم الأخير مع إيطاليا وتحذيرات الحكومة الإيطالية، حسبما قال المتحدث باسم المنظمة، فاسيل شوسيل، اليوم الثلاثاء.

وقال شوسيل إن السفينة "هيومانيتي 1" تستهدف الوصول إلى قبالة السواحل الليبية التي ينطلق منها المهاجرون، بحلول نهاية الأسبوع، حيث توجد السفينة حاليا في المياه الدولية، جنوب جزيرة صقلية.

وفي بداية نوفمبر الجاري، اضطرت السفينة "هيومانيتي 1" للانتظار لأيام في ميناء كاتانيا في صقلية وعلى متنها 180 مهاجرا، وسمحت السلطات في البداية للنساء والأطفال والرجال الذين يحتاجون رعاية طبية بالنزول من السفينة.

ورفض قائد السفينة مغادرة الميناء بالرجال الآخرين، وتم السماح في نهاية الأمر بنزولهم من السفينة.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن "إجراءات جديدة" للتعامل مع سفن الإنقاذ، إلا أنها لم تكشف عن التفاصيل بعد.

وقال شوسيل "سنرى ما ينتظرنا"، مضيفا أن المنظمة ستواصل عملها كما كانت تفعل في الماضي، وهو نقل المهاجرين من القوارب الصغيرة إلى سفنها ثم التقدم بطلب للرسو في ميناء آمن في مالطا أو في إيطاليا.