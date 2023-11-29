مهاجم يانج أفريكانز لـ «الشروق»: لدينا دافع قوي لهزيمة الأهلي

تحدث ماهلاتسي ماكودوبيلا «سكودو» مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق يانج أفريكانز نظيره الأهلي على ملعب بنجامين مكابا، مساء يوم السبت القادم، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وقال سكودو في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «مباراتنا أمام الأهلي ستكون مختلفة عن أي مباراة أخرى في البطولة، نحن نعلم ما هم قادرون على فعله لديهم فريق جيد ولا يضيعون الفرص ويمتلكون خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية».

وأضاف: «نحن لدينا فريق جيد جدا على المستوى الفني والتكتيكي، وأعتقد أن المباراة ستكون ممتعة بالنسبة للجماهير، وأتمنى أن نحقق الفوز أمام الأهلي».

وتابع مهاجم يانج أفريكانز: «نستعد لمواجهة الأهلي بشكل طبيعي ولن نغير من طريقة لعبنا في المباراة، وسيكون لدينا دافع قوي لأننا سنلعب على أرضنا، وأعتقد أننا قادرون على الفوز بالمباراة».

وواصل: «شاهدنا العديد من المباريات السابقة للأهلي ونعرف نقاط الضعف والقوة لديه جيدًا، وبيرسي تاو أفضل لاعب في الفريق حاليًا، فهو يتميز بكفاءة عالية ولديه مهارات رائعة، وأنا أعرفه شخصيا».

وأكمل سكودو: «مجموعتنا في دوري الأبطال هذا العام جيدة والفرق ممتازة، ولكي نتأهل إلى الدور القادم علينا اللعب ضد فرق كبيرة، لذلك نأخذ كل مباراة بجدية وسنحاول حصد أكثر عدد ممكن من النقاط حتى نتأهل لدور الثمانية».

وزاد: «وصلنا إلى المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، لذلك أعتقد أننا قادرون على التتويج بدوري الأبطال هذا العام، ولكننا نركز حاليًا على مباراة الأهلي فقط».

وبسؤاله عن سبب هزيمة فريقه أمام شباب بلوزداد في المباراة الأولى بدور المجموعات، قال: «الخسارة شيء وارد في كرة القدم، قد يكون اللاعبين على أتم الجاهزية للمباراة والأمور تسير بشكل جيد في التدريبات، ولكن خلال المباراة قد لا تسير الأمور معك كما تريد».

وأتم: «لازال أمامنا 5 مباريات في دور المجموعات وهناك مباراة ثانية ضد بلوزداد هنا في تنزانيا، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق الانتصار والتأهل للدور القادم».