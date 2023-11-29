القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه آلية للجيش اللبناني

أطلقت القوات الإسرائيلية النار، اليوم الأربعاء، في اتجاه محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية الجنوبية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية اليوم إن "الجنود الإسرائيليين في موقع العباد عند حدود بلدة حولا، أطلقوا النار باتجاه محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني خلال دورية كان يقوم بها الجيش قرب المكان المحاذي لموقع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أيضا".

ويسيطر الهدوء الحذر على المناطق الحدودية جنوب لبنان منذ بدء الهدنة في قطاع غزة صباح يوم الجمعة الماضي.

وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من الشهر الماضي انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم الجيش بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوات "يونيفيل"، وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.

وكانت القرى المتاخمة للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان شهدت حركة نزوح منذ بدء التوتر الأمني في الجنوب، وتبادل إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان حيث نزح عدد كبير من سكان تلك المناطق في تجاه مناطق أكثر أمناً في جنوب لبنان.

كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت، وبعد بدء سريان الهدنة في غزة عادت بعض العائلات إلى المناطق الحدودية.

واستمر إقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، بقرار من وزير التربية اللبنانية عباس الحلبي، بسبب التوتر الأمني الذي شهدته المنطقة.