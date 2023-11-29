وزير خارجية تركيا: سيناريوهات اليوم التالي في غزة تمنح حججا لإسرائيل لتشريد ملايين الفلسطينيين

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على «أهمية ضمان وقف إطلاق النار في غزة، وصولًا لوقف الأعمال العدائية كافة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى القطاع».

وقال في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، إن «تمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين يعطي شعلة من الأمل».

وأشار إلى متابعة تركيا بعض السيناريوهات المتصلة باليوم التالي بقلق كبير، ذاكرًا أن «تلك المداولات تعطي المزيد من الحجج لإسرائيل لتشريد الملايين من الفلسطينيين من منازلهم».

وأضاف: «علينا أن نحول الواقع المرير إلى فرصة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، فالأعراض التي نراها اليوم ستكون كارثية غدًا».

وأشار إلى أهمية تمتع فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، كخطوة على الطريق لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، داعيًا إلى تنفيذ حل الدولتين حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بسلام وأمن.

واستطرد: «أدعو للانضمام إلينا لوقف الجرائم الفظيعة دون تأخير، ووقف الظلم التاريخي الذي عانى منه الشعب الفلسطيني لعقود».

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.