رئيس وزراء الصين: بكين مستعدة للعمل مع كل الأطراف لجعل سلاسل الصناعة والإمداد أكثر مرونة

دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، أمس الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون العالمي بشأن سلاسل الصناعة والإمداد.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن "لي" أدلى بتلك التصريحات خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض الصين الدولي الأول لسلاسل الإمداد ومنتدى الابتكار والتنمية في سلاسل الإمداد العالمية.



وقال "لي" إن المعرض هو الأول لسلاسل الإمداد على المستوى الوطني في العالم، وإن الحفاظ على مرونة واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية هو ضمان مهم لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية.



وأضاف "لي" أن المعرض يقام من أجل إنشاء منصة دولية لجميع الأطراف لتعزيز التواصل وتعميق التعاون والسعي نحو تحقيق التنمية المشتركة.



وأشار "لي" إلى أن التاريخ والواقع أثبتا أن العالم بأسره سيستفيد عندما يظل التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد العالمية مستقرا ويواصل التعمق، وإلا فإن العالم سيتكبد خسائر بشكل عام عندما يتعثر التعاون في هذا المجال ويضربه الركود.



وقال "لي" إن الصين مستعدة للعمل مع كافة الأطراف لجعل سلاسل الصناعة والإمداد العالمية أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية، وتقديم إسهامات أكبر لتعزيز التعافي الاقتصادي والتنمية والازدهار في العالم.



وأشار "لي" إلى أن الصين ستعمل بنشاط على تعزيز التعاون في مجال القدرة الصناعية والإنتاجية مع البلدان الأخرى، وستساعد البلدان النامية على المشاركة بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية.



وقال "لي" إنه من المأمول أن يضطلع رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم بدور نشط في تعزيز التشغيل المطرد لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية، مضيفا أن الصين ستوفر المزيد من الظروف الملائمة والضمانات الأفضل للشركات للاستثمار فيها.