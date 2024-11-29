تقارير عن استعداد إسرائيل لقبول صفقة توقف حرب غزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إن تل أبيب مستعدة لعقد صفقة بشأن قطاع غزة، دون استبعاد "انسحاب جزئي" من محور فيلادلفيا، وهو إحدى النقاط الخلافية التي تحول دون التوصل لصفقة مع فصائل المقاومة.

وأظهر استطلاع رأي أنجزته القناة 12 الإسرائيلية أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب في غزة مقابل إبرام صفقة تبادل أسرى.

كما أظهر الاستطلاع أن 56% من مؤيدي كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيدون إبرام صفقة تبادل.

تنازلات إسرائيلية

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إنه يعتقد أن بالإمكان تحقيق مزيد من التقدم في المنطقة، فيما استبعد مسئولون أمريكيون أن تقدم إسرائيل تنازلات بمفاوضات غزة، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

كما أكد مستشار الأمن القومي جاك سوليفان أن بايدن ينوي البدء بالعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، عبر تواصل مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر.

ونقلت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" عن مسؤول أمريكي أن إدارة بايدن لا تزال تدرس خطوات قبل نهاية الفترة الانتقالية لتعزيز حل الدولتين.

في المقابل، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين قولهم إن إسرائيل لا تبدو مهتمة بتقديم تنازلات، وإنها لا تزال متشككة في الأفكار الأمريكية والعربية لإدارة غزة بعد الحرب.

ونقلت عن المسئولين الغربيين تأكيدهم أن نتنياهو ينتظر تولي ترامب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حماس، وأن الحركة تسعى للبقاء في السلطة بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال نتنياهو إنه بعد اغتيال (رئيس المكتب السياسي لحماس) يحيى السنوار وفصل الجبهات بين غزة ولبنان، تغيرت شروط صفقة التبادل لصالح إسرائيل.

واتهم حماس بأنها هي من كانت تُفشِل الصفقة، مشيرا إلى أن ثمة الآن فرصة للتبادل، مؤكدا أنه قد يوافق على وقفٍ لإطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب.

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي- إن إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها، وإنها بحاجة إلى شريك فلسطيني موثوق به، يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل في غزة.

فريق التفاوض

ومنذ أشهر، ذكرت تقارير إعلامية وقادة من المعارضة الإسرائيلية أن فريق التفاوض الإسرائيلي يشكو من قلة الصلاحيات الممنوحة له من قبل نتنياهو، مما يمنع التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات غير مباشرة مع حماس.

ويصر نتنياهو على استمرار احتلال محور نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح (جنوب)، ورفض وقف الحرب في إطار أي صفقة لتبادل أسرى، في حين تتمسك حماس بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي تماما.