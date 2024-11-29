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قال رئيس مجلس مستوطنة كدوميم، تعليقا على عملية مستوطنة أرئيل اليوم، إن الوقت مناسب الآن لدخول مدن الضفة الغربية "بقوة كبيرة، وتطهيرها".

في وقت سابق من اليوم، أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 إسرائيليين جراح أحدهم خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل.

من جهتها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بتدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق جيتي أفيسار بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا أطلق النار على حافلة للمستوطنين بالقرب من مفترق جيت، وأنه تم إطلاق النار عليه وإصابته، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود جرحى من الجيش الإسرائيلي بين المصابين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل هي كمين استهدف دورية للشرطة وحافلة.

وتأتي الدعوات المتطرفة لـ"تطهير الضفة" في ظل سعي المتطرفين في إسرائيل لفرض السيادة الإسرائيلية بداعي "ضمان الأمن" وقطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية.