يقدم موقع «الشروق» تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقيي، مساء اليوم السبت، على ملعب بيتر موكابا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

استهل الزمالك مشواره في الجولة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية بالفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون رد، بينما خسر كايزر تشيفز خارج الديار أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1.

** تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

** تشكيل كايزر تشيفز لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى : براندون بيترسن.

خط الدفاع: ألتون كيوينيكا – إيناسيو ميجيل – برادلي جروس.

خط الوسط : سيبونجسيني مثيثوا – ليبو هانج مابو – بولي ممودي - مدودوزي شبابالا.

خط الهجوم : لياندرو سيرينو – إيتوزا إيجودارو -ديلان سولومونز.

** بداية المباراة

** الشوط الأول