الشرطة الألمانية: جزء كبير من التجمعات في جيسن سار بشكل سلمي

أفادت الشرطة الألمانية، بأن أكثر من 25 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في مدينة جيسن، اليوم السبت؛ احتجاجًا على عقد المؤتمر التأسيسي لمنظمة الشباب الجديدة التابعة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، في المدينة الواقعة بولاية هيسن.

وكان تحالف "فيدرزتسن" التصدي، أعلن أن عدد المشاركين في الاحتجاجات تجاوز 50 ألف شخص.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن جزءًا كبيرًا من التجمعات سار بشكل سلمي.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المعروفة حتى الآن بين أفراد الشرطة هي عشر إصابات طفيفة، لكنه قال إنه لا توجد بعد حصيلة نهائية للإصابات.

وتابع: "لا توجد لدى الشرطة أرقام مؤكدة بشأن المصابين من بين المشاركين في التجمعات".

وذكر المتحدث، أن خطة الانتشار الأمنية كانت "ناجحة بشكل عام" من وجهة نظر قيادة الشرطة.

وقال: "تم توفير مساحة لاحتجاج مضاد سلمي".

وصرح بأنه جرى التعامل بطرق مختلفة وبأسلوب متناسب مع حواجز الطرق التي أُقِيْمَت حصريا؛ بهدف عرقلة الوصول إلى مكان مؤتمر حزب البديل.

ومن جهته، وصف تحالف "فيدرزتسن"، عمليات العصيان المدني المناهضة لتأسيس منظمة الشباب الجديدة لحزب البديل بأنها كانت "ناجحة بشكل هائل".

ولفت إلى أن نحو 15 ألف شخص شاركوا في إغلاق الطرق ومنع الوصول إلى مؤتمر التأسيس.

وفي المساء، قام العديد من المشاركين في الاحتجاج، بمغادرة المدينة، وفق ما ذكره المتحدث باسم الشرطة، وقال إنه وفرت حافلات إضافية لنقلهم، وكانت الشرطة تعلن ذلك عبر مكبرات الصوت.