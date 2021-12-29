الجيش السوداني: إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية

قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الطاهر أبو هاجة، إن إعادة بعض الصلاحيات مؤخرا لجهاز الأمن والمخابرات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم الأربعاء، عن العميد أبو هاجة قوله، إن "قرار إعادة الصلاحية هدفه وقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر، ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها".

وأضاف أن بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، وهذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات في توقيتها، موضحا أنها ليست تهديدا للحريات وحق التظاهر وإنما لوضع حد للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة ولا تحول ديمقراطي حقيقي.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر مؤخرا قرارا أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه، وفقا لحالة الطوارئ، الحصانة وحق الاعتقال.