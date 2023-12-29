أفشة: كأس السوبر أفضل بداية للعام الجديد

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالحصول على بطولة كأس السوبر المصري، التي حققها ‏الأهلي على حساب مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين.‏

وأوضح أن الفريق تخطى مرحلة صعبة للغاية كان بها العديد من التحديات، وحصد خلالها الميدالية البرونزية في كأس العالم ‏للأندية، ثم لقب السوبر الذي كان يمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.‏

وأضاف: الحمد لله أننا أنهينا العام بشكل مرضٍ للجماهير، وأعتقد أن الفوز بكأس السوبر يعتبر أفضل بداية للعام الجديد.‏

وشدد أفشة على أن الأهلي لديه العديد من التحديات والبطولات خلال الموسم الجاري، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للفريق وينهي ‏الموسم بالفوز بكل الألقاب.