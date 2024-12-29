عودة عرض نوستالچيا 80-90 على مسرح البالون في حفل رأس السنة

أعاد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير تامر عبد المنعم، بالاشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إنتاج مسرحية نوستالجيا 80/ 90، والتي من المقرر عرضها على مسرح البالون خلال احتفالية رأس السنة التي يحيها ميجا ستار مصطفى قمر وذلك يوم الثلاثاء 31 ديسمبر.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية، والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتعود مسرحية نوستالجيا 80/90، بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته وقت عرضها خلال موسم عيد الأضحى الماضي، واستمرت لأكثر من 20 ليلة طافت بها جزءًا كبيرًا من محافظات مصر.

العرض المسرحي نوستالجيا 80/90، فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية، أو الأغاني أو البرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

نوستالجيا 80/90 فكرة ورؤية إخراجية تامر عبد المنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية، وفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي، وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي.

وتبدأ احتفالية رأس السنة بالعرض المسرحي نوستالجيا 80/90 في الفقرة الأولى، ثم يصعد ميجا ستار مصطفى قمر لإحياء الحفل في الفقرة الثانية.