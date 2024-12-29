ضبط 7 متهمين بينهم 6 مسجلين خطر خلال حملة أمنية مكثفة بدمياط

شنت مديرية أمن دمياط، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة استهدفت الخارجين على القانون في مختلف أنحاء المحافظة، وأسفرت الحملة عن تحقيق نتائج بارزة في مكافحة الجريمة، وضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

ونجحت الحملة في ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.7 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و13.5 كيلوجرام من مخدر البانجو، و7 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، بجانب كمية من مخدر الهيروين، فضلًا عن القبض على 7 متهمين، بينهم 6 مسجلين خطر ولديهم معلومات جنائية، فضلًا عن ضبط قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة، "فردين محليي الصنع"، بالإضافة إلى عدد من الطلقات.

وفي سياق متصل، استهدفت الحملة البؤر الإجرامية وأماكن تجمع الخارجين على القانون، ما أدى إلى ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا أخرى، بجانب تحرير مخالفات مرورية ضد المركبات المخالفة.

وتواصل مديرية أمن دمياط الحملات الأمنية المكثفة؛ لضبط الخارجين على القانون وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.