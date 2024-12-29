 عودة شلبي لتشكيل الزمالك أمام الاتحاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عودة شلبي لتشكيل الزمالك أمام الاتحاد

أمير نبيل
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 7:06 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 7:06 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.


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