أسامة نبيه يقترح على مرتضى منصور عودة فيريرا لقيادة الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إن أسامة نبيه المدير الفني الحالي للأبيض، اقترح عودة جيسفالدو فيريرا ومعاونته مرة أخرى داخل القلعة البيضاء.

ورحل فيريرا لسوء النتائج عن الزمالك، وتولى مساعده السابق أسامة نبيه القيادة الفنية للأبيض.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك:" المتآمر (أسامة نبيه) بعد ما كسب فيوتشر ، فيريرا قال له مبروك، ورد أسامة نبيه قال له نحن في انتظارك .. واقترح لو تحبوا ترجعوا فيريرا وأنا اكون مساعد له ليس لدي أي مانع".

وقال نبيه عبر قناة الزمالك:" البروف تاريخه مشرف وأنا سعيد لأني عملت معه، والزمالك بيته ولا أخجل لمساعدته مرة ثانية وثالثة أيضا".

ورد مرتضى قائلا:" أهلا بمستر فيريرا في الزمالك، وهو أول مدرب مصري قمنا بعمل "يافطة" له داخل نادي الزمالك".