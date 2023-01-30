محافظ المنوفية يتفقد إنشاء محوري ميت خاقان وترعة المعهد الجديدين

تفقد اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها بنطاق حي شرق مدينة شبين الكوم كشرايين تنموية مهمة بهدف إحداث السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات بالعاصمة.



وتفقد المحافظ، الأعمال التمهيدية لإنشاء محور ميت خاقان الجديد بدءً من ميدان عايدة وحتى محور حضانة الفاروق، وكذا محور (ترعة المعهد الجديد) امتداد شارع عبد الرحمن الشرقاوي وحتى قرية ميت خاقان.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ، ومدير مديرية الطرق والنقل، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة.



واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور ميت خاقان الجديد، وتنفيذ مديرية الطرق والنقل، بطول 900 متر وبتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث جارٍ أعمال قطع الفرمة.



ومن المقرر تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار، ورفع مطابق الصرف الصحي تمهيدا لأعمال الرصف.



وخلال تفقده استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين يلتمس تسهيل إجراءات توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل، وعلى الفور وجه بسرعة الانتهاء من تركيب كل الوصلات المنزلية قبل البدء في أعمال الرصف استجابة للأهالي وإنهاء كل أعمال المرافق بالطريق تحقيقاً للصالح العام.



كما تفقد أعمال إنشاء محور ترعة المعهد بطول 800 متر، وبتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث جارٍ تنفيذ أعمال قطع الفرمة ، وتم الانتهاء من ترفيق الطريق وزراعة أعمدة الإنارة وسيتم الانتهاء من وضع طبقة السن خلال أسبوع للبدء في أعمال الرصف.



فيما وجه المحافظ، بتكثيف الجهود لتسريع منظومة العمل لضمان الانتهاء من كل الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة نظرًا لأهمية الطريق.



وشاهد أعمال الرصف نهاية شارع مصنع الغزل (منطقة امتداد شارع صبري أبو علم)، حيث جارٍ فرد الطبقة السطحية بالطريق بطول 550 مترًا وبتكلفة 7 ملايين جنيه.



وتم الانتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطى وزرع الأعمدة الديكورية الجديدة به، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة على جانبي الطريق ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء مظهرًا جماليًا وحضاريًا.



كما شملت الجولة، تفقد المحافظ مقر رئاسة حي غرب شبين الكوم الجديد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير به، حيث تابع انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي، وعدد من الأقسام.



وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المبنى بالكامل والمقام على مساحة 600 متر عبارة عن أرضي ودورين علوي.



وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت الحكومية وتحسين آدائها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفي.



وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة المساعي الإعدادية الحديثة إحلال كلي المقامة على مساحة 1462 مترًا بإجمالي 18 فصلًا دراسيًا، وذلك بالمشاركة المجتمعية من أحد رجال الأعمال.



وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجارٍ أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى، وذلك للمساهمة في الارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية.