 صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني

مارينا نبيل
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:48 ص

- 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف

 

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني.

وأضاف القدرة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف.

وتابع: "المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود".

ولفت إلى تراكم النفايات في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، ورفض الاحتلال السماح لنقلها للخارج.

وأكد نفاد الطعام عن الطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي


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