أيمن يونس: الأندية أصبحت أقوى من منتخب مصر

تحدث أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، عن هزيمة الفراعنة أمام المنتخب الكونغولي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وودع منتخبنا الوطني منافسات البطولة الإفريقية من دور الـ 16 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي.

وقال أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية: «من قام بعمل عقد روي فيتوريا مع المنتخب أجبرنا على عدم التغيير؛ بسبب الرقم المرعب الذي سندفعه له حال قررنا إقالته، والمدرب البرتغالي ليس لديه خبرات، ولا جمل فنية ولا ذكاء في قراءة الفرق المنافسة ولا خبرات إفريقية منتخب مصر في كأس الأمم2023 كان له الظهور الأسوأ في تاريخه».

وأضاف: «فيتوريا لم يقم بالبعد النفسي أو الفني وأظهر كل لاعبي منتخب مصر بشكل ضعيف جدا وعرضهم للانتقاد مثل محمد صلاح وزيزو، التوظيف الخاطئ ساهم في ذلك، ولكن لا يمكن البحث عن كبش فداء، وليس ذنب فيتوريا أنه جاء إلى مصر لم يأت بمفرده».

وتابع يونس: «قطاعات الناشئين مهلهلة وكيف نبني ونقوم بالتغيير ونحن لا نحب بعضنا البعض، وأي واحد له حبايب في الجمعية العمومية بيبقى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة».

وواصل: «الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هواة مع محترفين مع شركات لابد من فصل الأندية عن بعضها البعض، أين صناعة المحترفين في مصر وأين تطوير قطاعات الناشئين وتسهيل الاحتراف»

وزاد يونس: «الخناقة أصبحت بين الأحمر والأبيض مع إن الخناقة لازم تبقى منتخب مصر والأندية أصبحت أقوى من منتخب مصر».

وأتم: «عملية الإصلاح تحتاج لنقاء القلوب وإذا كان لدينا القدرة على أن نحب بعضنا البعض سوف نقوم بثورة في صناعة كرة القدم، ومن الصعب التغيير في الوقت الحالي لأننا ذاهبون إلى كأس العالم فالعملية معقدة».