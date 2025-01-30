إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق بلبيس - السلام في الشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية (تروسيكل) بطريق بلبيس - السلام، أمام مدرسة هوريزون بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية (تروسيكل) بطريق بلبيس - السلام، أمام مدرسة هوريزون بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.