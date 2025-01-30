 إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق بلبيس - السلام في الشرقية - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 1:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق بلبيس - السلام في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 1:31 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 1:31 م

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية (تروسيكل) بطريق بلبيس - السلام، أمام مدرسة هوريزون بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية (تروسيكل) بطريق بلبيس - السلام، أمام مدرسة هوريزون بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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