تقرير: إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بعد تأجيله عقب تدخل الوسطاء

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أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، أنه بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينين في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لفلسطين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه بعد تدخل الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تقرر البدء في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عند الساعة الخامسة مساء، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: تلقينا تعليمات بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".

وفي وقت سابق من اليوم، سلمت قوات كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقوات سرايا القدس الجناح العسكري 8 أسرى محتجزين لطواقم الصليب الأحمر.

وجرت مراسم التسليم في خانيونس جنوب قطاع غزة من على ركام منزل الشهيد القائد يحيى السنوار.

وسلّمت كتائب القسام في البداية أربال يهود ومن ثم جادي موشي موزسس و5 تايلانديين الى طواقم الصليب الأحمر.

وكانت سلّمت كتائب القسام المجندة آغام بيرغر بلباسها العسكري في مخيم جباليا.