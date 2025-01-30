الرئيس اللبناني يدعو السياسيين إلى التنازل من أجل مصلحة الوطن

دعا الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، السياسيين إلى التنازل قليلاً من أجل مصلحة الوطن، قائلا: "يجب عدم انتظار تدخل الخارج عند كلّ استحقاق".

وأضاف عون، خلال استقباله اليوم رئيس طائفة اللاتين في لبنان المطران سيزار اسايان على رأس وفد، أن هناك الكثير من الفرص التي يجب استغلالها، آملاً من السياسيين التنازل قليلاً من أجل مصلحة الوطن.

وتابع: "العالم يقترب منا دون أن نقوم بالمثل، وإذا لم نكن على قدر المسؤولية فلا يمكننا لوم الآخرين"، مضيفا: "علينا أن نظهر للعالم أننا قد أصبحنا على قدر كاف من النضج، وألا ننتظر تدخل الخارج عند كل استحقاق فيما نطالب بعدم تدخل احد في شئوننا".

وشدد على أهمية تعبير الناس عن طموحهم وتطلعاتهم من خلال الانتخابات، وأن يشارك الجميع فيها لايصال صوتهم وإجراء التغييرات التي يرغبون وينادون بها.

واعتبر الرئيس عون، أنه ليس هناك أقلية وأكثرية، بل كفاءات لاننا نتفيأ جميعا بظل العلم اللبناني.

ولفت إلى أهمية الاهتمام بالمناطق البعيدة التي تعاني من مشاكل وصعوبات كبيرة، مشيرا إلى أن المسئول يجب أن يكون في خدمة الناس وليس العكس.