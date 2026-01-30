معرض الكتاب يستعيد رحلة علاء الديب في الذكرى العاشرة لرحيله

يستعيد معرض القاهرة للكتاب، يوم الأحد المقبل، سيرة الروائي الراحل علاء الديب في ندوة خاصة تناقش تجربته الإبداعية وذلك تحت عنوان "عشر سنوات من الغياب والحضور".



يشارك في الندوة عدد من الأكاديميين والنقاد والكتاب، من بينهم مهندس الديكور الفنان أنسي أبو سيف، والموسيقار راجح داود، وعصمت قنديل ارملة الكاتب الراحل والروائي الشاعر خالد والباحث نبيل عبدالفتاح، ويدير الندوة الشاعر زين العابدين فؤاد.

ويقدم هؤلاء شهادات حول الأبعاد الفكرية والإبداعية في مشروع علاء الديب، ودوره في تشكيل الوعي النقدي والثقافي، إلى جانب إسهاماته في الصحافة الثقافية وترجماته التي تركت أثرًا بارزًا في المشهد الأدبي العربي.

وتتزامن الذكرى العاشرة مع صدور الجزء الثالث من سلسلة مقالات "عصير الكتب"، التي اشتهر بها الروائي الراحل وتضم تعليقاته النقدية ومراجعات الكتب التي يقرأها، والكتاب صادر عن دار الشروق.

تستعرض الندوة حضور علاء الديب المستمر في الذاكرة الثقافية رغم مرور سنوات على رحيله، باعتبار أن كتاباته لا تزال قادرة على إثارة الأسئلة الكبرى المتعلقة بالثقافة، والهوية، وعلاقة المثقف بالواقع، مؤكدين أن مشروعه الفكري يمثل نموذجًا للاستقلالية والالتزام النقدي.

يعد علاء الديب من أبرز الأدباء الذين كتبوا الرواية والقصص القصيرة بالإضافة إلى الترجمات وقد ولد في القاهرة في 4 فبراير 1939، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1960.

صدر له: القاهرة، 1964، صباح الجمعة، 1974، الحصان الأجوف 1974، المسافر الأبدى، 1999، كما صدر له أيضا زهرة الليمون،1987، أطفال بلا دموع، 1989، قمر على المستنقع، 1993، عيون البنفسج، 1999، أيام وردية 2002.

ومن أبرز ترجماته: لعبة النهاية، مسرحية لصموئيل بيكيت، عام 1961، عزيزى هنري كيسنجر، عام 1976، ولعبة الفضيلة.

حاز علاء الديب عددا من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 2001.