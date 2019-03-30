سول: نتفق مع واشنطن في جهودها الدبلوماسية لنزع سلاح بيونج يانج

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، اليوم السبت، أن بلادها تتفق تمامًا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية التي تُبذل مع كوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل.

جاء ذلك في تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي عقدته مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارتها التي تقوم بها حاليا إلى واشنطن، وأوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقالت كانج إن "أهم شيء في هذه المرحلة، التي تلي قمة هانوي، يتمثل في استئناف المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة"، لافتة إلى أنه خلال مباحثاتها مع بومبيو، تم التأكيد على أن كوريا الجنوبية تنتهج نفس السياسة التي تتبناها واشنطن تجاه الملف النووي الكوري الشمالي.

وأشارت إلى أن الجانبين أعربا عن أملهما في أن تسفر القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل المقبل، عن تعزيز التحالف والتعاون فيما يتعلق بالملف الكوري الشمالي، مضيفة أنها أجرت محادثات "صريحة" مع نظيرها الأمريكي بشأن جميع الأمور ذات الصلة بالملف النووي لكوريا الشمالية.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية قد توجهت إلى الولايات المتحدة أمس الأول الخميس للمشاركة في منتدى للأمم المتحدة، إلى جانب إجراء محادثات مع نظيرها الأمريكي حول الشأن الكوري الشمالي.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب إعلان الرئاسة الكورية الجنوبية والبيت الأبيض عن الإعداد للقمة السابعة من نوعها بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي في واشنطن في الـ11 من شهر أبريل المُقبل.