شولتس بعد اتصاله مع بوتين: سداد توريدات الغاز سيتم باليورو أو بالدولار

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توريدات الغاز الروسي سيستمر سدادها باليورو أو الدولار كما هو منصوص عليه في التعاقدات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت مساء اليوم الأربعاء إنه سيتم الإبقاء على صلاحية اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وأضاف هيبشترايت أن بوتين أوضح في الاتصال الهاتفي أنه اعتبارا من مطلع نيسان/أبريل المقبل سيسري قانون يتم بموجبه دفع توريدات الغاز بالروبل.

وتابع هيبشترايت أن بوتين قال إنه لن يتغير شيء بالنسبة للشركاء التعاقديين الأوروبيين وإن المدفوعات سيتواصل سدادها باليورو فقط وسيتم تحويلها كالمعتاد إلى مصرف جازبروم الذي لا تسري عليه العقوبات الغربية، وتابع هيبشترايت نقلا عن بوتين أن المصرف سيقوم بعد ذلك بتحويل الأموال إلى الروبل.

وأكد هيبشترايت أن شولتس لم يوافق على هذا الإجراء بل إنه طلب فقط معلومات كتابية بشأنه.

وذكر هيبشترايت أن بوتين هو من طلب إجراء المحادثة الهاتفية مع شولتس.

كان الكرملين أعلن في وقت سابق أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل لن يؤدي إلى أضرار بالنسبة لألمانيا، وقال الكرملين إنه لا ينبغي أن يؤدي القرار إلى "تدهور الشروط التعاقدية للمستوردين الأوروبيين للغاز الروسي".

وأوضح الكرملين أن بوتين برر تحويل المدفوعات من اليورو أو الدولار بقيام "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتجميد الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي الروسي بالمخالفة لمعايير القانون الدولي"، وتابع بوتين أن المدفوعات باليورو أو الدولار لم يعد لها قيمة بالنسبة لروسيا.