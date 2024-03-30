مدبولي: كبرى الشركات العالمية ستضخ استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن كبرى الشركات العالمية ستضخ استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، أن هذه المشروعات ستساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشغل الشاغل للحكومة في الفترة المقبلة هي الصناعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الاعتماد على القطاعات الإنتاجية هو الضمان استقرار نمو الاقتصاد وعدم التعرض لأي تأثيرات من اضطرابات خارجية.