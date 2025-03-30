انتشال جثة من تحت أنقاض مبنى شاهق في بانكوك انهار جراء الزلزال

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ذكرت وسائل إعلام في تايلاند اليوم الأحد أن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة عامل من تحت أنقاض مبنى شاهق في العاصمة بانكوك انهار بسبب زلزال هائل.

واستخدم عمال الإنقاذ رافعة وسلة معدنية لرفع الجثة من تحت الأنقاض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت الصحف المحلية.

ولا تزال عمليات البحث عن ضحايا آخرين جارية، حيث تم نشر الكلاب البوليسية للمساعدة في الجهود المبذولة.

وانهار البرج المكون من 30 طابقا، والذي كان قيد الإنشاء، يوم الجمعة بعد أن ضرب المنطقة زلزال قوي.

ويبقى الأمل في العثور على ناجين بعد أن اكتشفت الفرق علامات على وجود أحياء تحت الأنقاض يوم السبت. وتسابق طواقم الإنقاذ حاليا الزمن لتحرير أي ناجين محاصرين.