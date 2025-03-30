المطرب الشعبي أحمد عامر ضيف برنامج سعد الصغير في أول أيام العيد

يحل المطرب الشعبي أحمد عامر ضيفا، غدا الاثنين، ضمن حلقات أولى أيام العيد في برنامج "سعد مولعها نار"، الذي يقدمه الفنان سعد الصغير، على قناة الشمس.

وسيقدم عامر خلال الحلقة عددا من أغانيه، كما سيقدم أغاني للمطرب أحمد عدوية، ونجاة، وأم كلثوم.

وقال سعد الصغير مؤخرا: "الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبي وأصدقائي، والهدف الرئيسي منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللي باقي للواحد في حياته"، مؤكدا أنه "يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات".

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية قريبا، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.